ستاد القاهرة: السماح بحضور 25 ألف متفرج في مباريات دوري الأبطال حال موافقة الكاف

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كشف علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، عن عدد الحضور الجماهيري في مباريات الأهلي والزمالك في نهائيات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال درويش في مداخلة هاتفية على قناة النهار "جاهزون لاستقبال مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، ونتمنى النهائي مصري على استاد القاهرة".

وأضاف "في حال موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حضور الجماهير، بالتأكيد سيكون هناك نسبة في حضور الجماهير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية".

وتابع "قادرون على تحمل المسئولية في حال حضور الجماهير، سيكون هناك فاصل بين الفرد والأخر كرسيين أو ثلاثة".

وواصل "الاستاد سعته 73 ألف مشجع، ما يعني حضور 25 ألف".

وأسفرت مواجهتي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلي أمام الوداد، والزمالك ضد الرجاء.

وعن سبب لعب الأهلي على ستاد القاهرة رغم تعاقده مع ملعب السلام، علق "الأهلي والزمالك وقعوا عقد مع استاد القاهرة حتى نهاية الموسم سواء محليا أو إفريقيا".

وأردف "لا أعلم أسباب عدم نقل الأهلي مبارياته إلى استاد السلام".

وأختتم درويش تصريحاته "الأهلي والزمالك لم يخاطبانا لتجديد عقد الملعب في الموسم الجديد".