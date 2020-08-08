وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع نظيره الأمريكي القضايا الإقليمية

ناقش وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو القضايا الإقليمية، بما فيها قضية كشمير العالقة بين باكستان والهند وعملية السلام الأفغانية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية عن قريشي قوله - خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي اليوم السبت - إن باكستان ستكون شريكا للسلام مع الولايات المتحدة، مسلطا الضوء على "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها القوات الهندية في كشمير المحتلة".

وأعرب عن شكره للولايات المتحدة على مشاركتها في مناقشة لمجلس الأمن الدولي عُقِدَت الأربعاء الماضي بشأن الإجراء غير القانوني من قبل الحكومة الهندية لإلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير المحتلة في 5 أغسطس من العام الماضي.