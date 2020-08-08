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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

أميرة عاصي:
نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 1:58 م | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 1:58 م

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، بداية تعاملات اليوم السبت بسوق العبور وفقا لأخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 1.75 جنيه، إلى 3.75 جنيه
البطاطس من 3 إلى 3.5 جنيه
البصل من 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات
الكوسة بين 4 جنيه إلى 6 جنيهات
الفاصوليا من 13 جنيه إلى 14 جنيها
الباذنجان البلدى من 0.75 جنيه إلى 1.75 جنيه
الفلفل الرومي 1 إلى جنيهين
الفلفل الحامى البلدى من 1.5 إلى 2.5 جنيه
الخيار البلدي من 3 جنيه إلى 5 جنيهات
البامية من 15 إلى 17 جنيها

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
البرتقال الصيفي من 10 جنيهات إلى 15 جنيها
الليمون البلدي من 4 إلى 9 جنيهات
عنب بناتى أصفر من 4 إلى 6 جنيهات
التفاح المصرى من 10 جنيه إلى 16 جنيها
مانجو بلدى من 5 إلى 10 جنيهات
الكانتالوب من 4 إلى 8 جنيهات
البطيخ من 12 إلى 18 جنيها.

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