تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، بداية تعاملات اليوم السبت بسوق العبور وفقا لأخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 1.75 جنيه، إلى 3.75 جنيه

البطاطس من 3 إلى 3.5 جنيه

البصل من 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات

الكوسة بين 4 جنيه إلى 6 جنيهات

الفاصوليا من 13 جنيه إلى 14 جنيها

الباذنجان البلدى من 0.75 جنيه إلى 1.75 جنيه

الفلفل الرومي 1 إلى جنيهين

الفلفل الحامى البلدى من 1.5 إلى 2.5 جنيه

الخيار البلدي من 3 جنيه إلى 5 جنيهات

البامية من 15 إلى 17 جنيها

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال الصيفي من 10 جنيهات إلى 15 جنيها

الليمون البلدي من 4 إلى 9 جنيهات

عنب بناتى أصفر من 4 إلى 6 جنيهات

التفاح المصرى من 10 جنيه إلى 16 جنيها

مانجو بلدى من 5 إلى 10 جنيهات

الكانتالوب من 4 إلى 8 جنيهات

البطيخ من 12 إلى 18 جنيها.