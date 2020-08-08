الرئيس الألماني يحضر حفلا موسيقيا في الهواء الطلق

زار الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، اليوم السبت، حفلًا أقيم في مسرح مكشوف بإحدى الحدائق في إطار مهرجان الموسيقى في ولاية "شلزفيج-هولشتاين"، وأشاد خلال ذلك بقطاع الفن والثقافة الذي يعاني من جائحة كورونا.

وفي أعقاب حفل موسيقي استمر لمدة ساعة، للفنان النمساوي مارتين جروبينجر، قال شتاينماير إنه قد صار بمقدور الناس مرة أخرى معايشة الموسيقى في مهرجانات إقليمية من ساحل ألمانيا شمالا حتى جبال الألب جنوبا.

وأضاف "شتاينماير" أن الفنانين في حاجة إلى فرص للظهور، فالثقافة ليست شيئا لطيفا تأخذه وإنما الثقافة هي وسيلة حياة، والثقافة بحاجة إلى الأماكن العامة بالدرجة الأولى.

وقال كريستيان كونت، مدير المهرجان: "نحن سعداء بالسماح لـ500 شخص بالتواجد هنا، والرئيس يكرم بحضوره إنجازات لمبدعي الثقافة الذين أظهروا أننا نريد ونستطيع"، ووصف التكريم بأنه عظيم.