«شيونوجي» اليابانية: اختبار جديد لـ«كوفيد-19» الشهر المقبل والنتيجة خلال 25 دقيقة

قالت شركة "شيونوجي" اليابانية لصناعة الأدوية في بيان إنها تعتزم بداية من الشهر المقبل طرح اختبار جديد للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تظهر نتائجه بعد 25 دقيقة فقط.

وذكرت الشركة في بيان، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنها وقعت وثلاث جامعات يابانية عقدا في شهر يونيو الماضي، تقوم "شيونوجي" بمقتضاه بإنتاج الاختبار الجديد بكميات كبيرة من أجل الحصول على نتائج أسرع مقارنة بالاختبارات الأخرى المتاحة.

وأوضحت "شيونوجي" أنها تلقت دعما بقيمة 3ر37 مليار ين ياباني (352 مليون دولار أمريكي) من الحكومة اليابانية لمساعدتها في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا. وتعتزم الشركة إنتاج 30 مليون جرعة من هذا العلاج بنهاية عام 2021.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليابان إلى 45 ألفا و757 حتى اليوم السبت.

وأكدت طوكيو أمس الجمعة 462 إصابة جديدة بالفيروس. وقالت لجنة مكافحة الوباء في العاصمة اليابانية أمس الأول الخميس إن المدينة في أقصى درجات التأهب في مواجهة تفشي الفيروس.