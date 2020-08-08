سقوط أول قتيل في مظاهرات لبنان وإصابة 238 شخصا

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أعلن الصليب الأحمر اللبناني، إصابة 238 شخصا في التظاهرات التى تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت اليوم.

وأفادت قناة "العربية" الإخبارية، بوفاة عسكري من الأمن اللبناني في بيروت إثر اشتباكات وقعت بين المظاهرات وقوات الأمن.

وطالب متظاهرون لبنانيون، اليوم، بملاحقة المسؤولين عن انفجار بيروت، ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية".

وقبل قليل، اقتحم متظاهرون مقر وزارة الخارجية اللبنانية في الأشرفية، فيما أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يحاولون عبور حاجز للوصول إلى مبنى البرلمان بوسط بيروت، اليوم، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 158 شخصًا على الأقل وإصابة الآلاف.

وشارك المحتجون في مسيرة دعوا إليها تحت عنوان "يوم الحساب"، للمشاركة في تشييع رمزي لضحايا انفجار بيروت، والمطالبة برحيل السلطة السياسية بأكملها.