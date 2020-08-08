نشطاء مناخ يحتلون محطتين لتوليد الطاقة بالفحم في ألمانيا

احتل نشطاء مناخ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس محطتين لتوليد الطاقة في العاصمة الألمانية برلين ومدينة مانهايم، للتظاهر من أجل تسريع وتيرة التخلي عن الفحم في توليد الطاقة.

وذكر مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن عدة أشخاص اعتلوا أبراج المحطة في برلين-موابيت، ورفعوا لافتة مكتوب عليها: "من يجلينا، فهو من مؤيدي طاقة الفحم".

وقال متحدث باسم الشرطة، إن نحو 20 شخصا اقتحموا الموقع.

يذكر أن المحطة الحرارية التي أقيمت في موابيت عام 1900، يجري فيها حرق أحجار الفحم لاستخراج الطاقة، كما بدأ فيها أيضًا حرق الكتلة الحيوية منذ عام 2013، وتتولى شركة فاتنفال للطاقة إدارة المحطة.

وفي سياق متصل، تمكن بضعة أشخاص من اقتحام موقع محطة لتوليد الطاقة بالفحم الحجري في مدينة مانهايم، وبحسب الشرطة، صعد النشطاء إلى سطح موقع للإمداد بالفحم الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركة العمل في الموقع.

وكان ناشطون انتقدوا مرارًا تشغيل مفاعل المحطة، التي وصفوها بأنها "قاتلة للمناخ".

وحوالي مئة شخص اقتحموا ساحة المحطة قبل عام، ومنعوا الدخول إليها وأوقفوا حركة نقل الفحم.

وتشترك ثلاث شركات للطاقة في إدارة المحطة، وهي: "آر دبليو إي، وإي إن بي دبليو، وإم في في".

وكان المفاعل، الذي تبلغ تكلفته 2. 1 مليار يورو، دخل إلى شبكة الإمداد بالكهرباء في عام2015، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 2150 ميجاواط.