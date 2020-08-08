سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا بنسبة 2ر1 في المئة في الساعة الرابعة وثمانية وعشرين دقيقة من صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، بالمقارنة بنفس التوقيت من يوم أمس الخميس ليصل إجمالى عدد المصابين بالفيروس إلى 88ر4 مليون حالة، وذلك وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت صباح اليوم الجمعة ولاية كاليفورنيا زيادة نسبتها 2 بالمئة عن العدد الذى تم تسجيله في نفس التوقيت من يوم أمس الخميس ليصل إجمالى عدد حالات الإصابة بالولاية إلى 541339 شخصا.

وشهدت ولاية هاواي زيادة بنسبة 5ر5 بالمئة مقارنة بنفس التوقيت أمس الخميس حيث سجلت الولاية عددا إجماليا من الإصابات يبلغ 2914 حالة.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه في الولايات المتحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة حيث توفى 863 شخصا بالولاية نتيجة للإصابة بمرض كوفيد – 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد .