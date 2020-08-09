موجة حارة في جميع أنحاء ألمانيا ودرجة الحرارة تتخطى 38 درجة



وصلت درجة الحرارة في ألمانيا، اليوم السبت، إلى ما فوق 38 درجة مئوية بحسب بيانات السلطات المختصة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، إن أعلى درجات الحرارة التي سجلت اليوم كانت في مدينة ترير-بيتريسبيرج (ولاية راينلاند بفالتس) وبلغت 2ر38 درجة مئوية.

وأفادت الهيئة بأن هذه ليست هي الدرجة القصوى التي سجلت هذا العام، حيث بلغت درجة الحرارة يوم 31 يوليو الماضي في مدينة راينفيلدين جنوب ولاية بادن-فورتمبيرج 5ر38 درجة مئوية.

كما بلغت الحرارة في ترير-بيتريسبيرج خلال ذلك اليوم أيضا 4ر38 درجة مئوية وهي أعلى مما سجل اليوم في المدينة ذاتها.

وسعى كثيرون للحصول على نوع من التبريد في الحمامات العامة والبحيرات وعلى السواحل الألمانية أو أنهم تجنبوا البقاء طويلا في الخلاء ولزموا البيوت.

وتتنبأ الأرصاد بأن تشهد الأيام المقبلة درجة حرارة عالية نسبيا وأحيانا خلال الليل أيضا.

وسوف يستمر الطقس الصيفي غدا الأحد وتتراوح درجات الحرارة غدا بين 32 و36 درجة مئوية بينما قالت هيئة الأرصاد إن الحرارة في غربي البلاد ستصل إلى 38 درجة مئوية.