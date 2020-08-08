أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 5212 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 882 ألفا و347 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 129 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الماضي في عموم روسيا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 14854 وفاة.

وأشار البيان إلى أن الإصابات الجديدة سجلت في 85 منطقة روسية، موضحا أن 25.6% من هذه الإصابات لم تظهر عليها أعراض المرض.

وأضاف بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد أن 6615 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 690 ألفا و207 أشخاص.

ولفت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي في العاصمة الروسية موسكو بلغ 188 ألفا و854 شخصا، وذلك بعد تعافي 1278 شخصا في العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية.