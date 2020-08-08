 الإمارات تسجل 239 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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الإمارات تسجل 239 إصابة جديدة بكورونا

نور رشوان
نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 1:03 م | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 1:03 م

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تسجيل 239 حالة إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت حسبما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 63792، بينما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 356 حالة وفاة.

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