الإليزيه: مؤتمر فرنسا والأمم المتحدة المقرر عقده غدا يتطلع إلى تحريك الشركاء الدوليين

قال المقر الرسمي للرئيس الفرنسي «الإليزيه» إن المؤتمر الذي يعقده الرئيس الفرنسي والأمم المتحدة، غدًا الأحد، يتطلع إلى تحريك الشركاء الدوليين؛ من أجل دعم سريع وعاجل للشعب اللبناني والاستجابة لكل متطلباته الأولية.

وأعلن قصر الإليزيه، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة سيستضيفان مؤتمرا للمانحين من أجل لبنان عبر الفيديو غدا الأحد اعتبارا من الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش.

وكان حريق كبير، اندلع الثلاثاء الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.