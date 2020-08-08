 إسبانيا تأمر شركة «ريان إير» للطيران بإعادة العمال الذين استغنت عنهم - بوابة الشروق
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إسبانيا تأمر شركة «ريان إير» للطيران بإعادة العمال الذين استغنت عنهم

د ب أ
نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 6:03 م | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 6:03 م

أمرت وزارة العمل الإسبانية شركة "ريان إير هولدينجز" الإيرلندية، للطيران بإعادة 194 عاملا، أوقفتهم عن العمل بسبب أزمة فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته صحيفة "إل بايس" نقلا عن مصادر مطلعة.

والموظفون الذين تم وقفهم عن العمل هم جزء من مجموعة ضمت 224 عاملا، ألغت المحكمة الوطنية الإسبانية في أبريل الماضي إقالتهم.

وبعد أن أمرت المحكمة شركة "ريان إير" بإعادة العمال، أوقفتهم الشركة عن العمل بشكل مؤقت بسبب أزمة كورونا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وقالت صحيفة "إل بايس" إن ذلك القرار تم إلغاؤه الآن من قبل الحكومة الإسبانية استنادا إلى تقرير من قبل نقابات.

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