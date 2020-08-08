الأعلى للإعلام: عقد غرفة عمليات لمتابعة الأداء الإعلامي فى انتخابات الشيوخ

إطلاق حملة "اعتز بفنك".. وضوابط لمسلسلات رمضان

ورشة عمل حول "ضوابط الإعلام والأمن القومي"

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعه، اليوم السبت، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس، عقد غرفة عمليات لمتابعة الأداء الإعلامي فى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر انعقادها على مدار الأربع أيام المقبلة وسيكون المجلس في حالة انعقاد مستمر على مدار الساعة للتأكد من الأداء الإعلامي ومطابقته لجميع المعايير التي وضعها المجلس، ومتابعة المشاكل التي قد تواجه الإعلاميين والصحفيين في التغطية ومحاولة حلها بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق المجلس، على خطة التدريب التي وضعتها لجنة التدريب برئاسة الدكتورة منى الحديدي والتي تتناول تصور لعدد من الدورات يقوم المجلس بالإعداد لعقدها، واتفق أعضاء المجلس أن يكون بها تنوع لتناسب جميع الأعمار والخبرات ليستفيد منها جميع الإعلاميين، وأيضاً ستشهد تعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية للاستعانة بخبراتهم، واقترح بعض الأعضاء الاستعانة بشخصيات إعلامية عالمية من الخارج لتقديم دورات تدريبية للإعلاميين المصريين.

وقرر المجلس، إطلاق جائزة كبرى في الصحافة والإعلام على المستوى العربي والدولي لأفضل إعلامي أفضل مقدم برامج أفضل مقال صحفي وأفضل تغطية صحفية وإعلامية.

كما وافق المجلس على اقتراح لجنة الدراما برئاسة الإعلامية عزة مصطفى إقامة ورشة عمل خلال الفترة المقبلة لمناقشة ضوابط الأعمال الدرامية في رمضان القادم، في ضوء اختصاص المجلس بوضع أكواد للأعمال الدرامية، ودعوة عدد من المنتجين وبعض الفنانين وبعض المؤلفين والكتاب والمخرجين والنقاد الفنيين.

وقرر المجلس إطلاق حملة بعنوان "اعتز بفنك" تثمن المكانة الرفيعة التي يمثلها الفن والفنانين المصريين، وضرورة الحفاظ على تلك المكانة وعدم المساس بها، باعتبار الفنانين هم النماذج التي يحتذي بها الشباب، ويؤثرون في المجتمع بشكل إيجابي.. وتعظيم دور الفن المصري كأهم أذرع القوى الناعمة، وعدم قبول الأدوار أو البرامج التي تمس مكانتهم ودورهم في المجتمع.

كما قرر المجلس الموافقة على خطة التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لإتاحة بعض الدورات التدريبية للإعلاميين، وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها في الأكاديمية، والاستعانة ببعض الخبرات والخريجين في لجان المجلس، وكذلك مخاطبة أكاديمية ناصر العسكرية لتجديد بروتوكول التعاون الموقع بين الأكاديمية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والاستفادة من الدورات والخبرات الموجودة بالأكاديمية لخدمة الإعلاميين.

وسيعقد المجلس نهاية الأسبوع الجاري ورشة بإشراف الإعلامي نشأت_الديهي حول ضوابط الإعلام والأمن القومي المصري، يشارك فيها نخبة من الإعلاميين والخبراء، لوضع تصورات حول ضوابط مناقشة قضايا الأمن القومي في مختلف وسائل الإعلام.