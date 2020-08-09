الداخلية الألمانية تعلن تراجع عدد الإسلاميين الخطرين منذ بداية العام الجاري

أفادت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم السبت، بتراجع أعداد الإسلاميين المسجلين كخطرين منذ بداية العام الجاري.

جاء ذلك ردًا على سؤال، بأن الشرطة سجلت بداية يوليو الماضي 629 شخصًا فقط كإسلاميين خطرين على مستوى ألمانيا كلها.

كانت الشرطة ذكرت أن عدد المسجلين ضمن هذا التصنيف قبل ستة أشهر كان يبلغ 677 شخصا.

وتطلق الشرطة الألمانية وصف "خطر" على الأشخاص الذين يعتقد أن لديهم دوافع سياسية للقيام بعمل إجرامي جسيم، كأن ينفذوا مثلا هجوما إرهابيا.

وفي العادة لا يبقى الشخص الذي صنف بمثل هذا الوصف مرة واحدة "خطرا" بصورة دائمة، بل يتم مراجعة هذه التصنيفات بصورة منتظمة، فينظر إن كان الشخص يتصرف وفقا لهذا الوصف أم أقلع عن مقتضيات تصنيفه به.