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السعودية تسير الطائرة الإغاثية الثالثة إلى لبنان

علم السعودية
علم السعودية
(د ب أ)
نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 10:25 ص | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 10:25 ص

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية اليوم السبت عن تسيير الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الإغاثي السعودي إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية(واس) اليوم عن مستشار مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور علي بن حامد الغامدي قوله إن هذه الطائرة الثالثة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجه به العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت .

وأوضح أن الطائرة تحمل على متنها مساعدات أجهزة تنفس اصطناعي، ومستلزمات طبية متعددة، ومواد غذائية مختلفة، ومستلزمات إيوائية ، مضيفا أن حمولة الجسر الجوي منذ انطلاقه حتى الآن بلغت أكثر من 200 طن.

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