بولندا تلقي القبض على 34 مهاجرا قادمين من تركيا عبر سلوفاكيا

أعلنت السلطات البولندية إلقاء القبض على 34 مهاجرا، بينهم 4 نساء و4 أطفال، كانوا يستقلون شاحنة قادمة من تركيا عبر سلوفاكيا.

وقال المتحدث باسم قوات حرس الحدود الإقليمية في جنوب بولندا شيمون موشتشيتسكي - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - "أُلقِي القبض على أفراد المجموعة ويجري احتجازهم عند مركز حرس الحدود في بيلسكو بيالا، موضحا أن المحتجزين يحملون جنسيات العراق وإيران وسوريا، إلى جانب أكراد من تركيا، ولم تتضح حتى الآن الوجهة التي كانوا يقصدونها".

وكانت الحكومة القومية المحافظة في بولندا قد فرضت قيودا على دخول اللاجئين بسبب مخاوف أمنية، وكثيرا ما يستخدم السياسيون كلمة مهاجرين لتكون أكثر شمولا بدلا من كلمة لاجئين.

وذكرت منظمة غير حكومية في بولندا أن العدد السنوي لطلبات اللجوء انخفض منذ عام 2016، ليبلغ 4 آلاف مقارنة بما يتراوح بين 8 آلاف و14 ألفا من قبل.