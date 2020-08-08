السنيورة: النكبة الأخيرة تسببت في زيادة تعقيدات مشاكل لبنان

قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن انفجار مرفأ بيروت جاء بعد سلسلة طويلة من المعاناة والمشكلات التي عصفت بلبنان، مشيرًا إلى تدهور العلاقات الاقتصادية، وعلاقات لبنان في المحيط العربي والعالم.

وأضاف السنيورة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن لبنان عانى في الفترة الأخيرة من انهيار الليرة، وتدهور مستوى عيش اللبنانيين، وانهيار في الثقة ما بين المواطنين والحكومة ورئيس الجمهورية، وبين رئيس الجمهورية والحكومة والمجتمعين العربي والدولي.

وأشار إلى أن «النكبة» الأخيرة تسببت في زيادة تعقيدات المشاكل، معقبًا على التظاهرات التي تشهدها العاصمة الآن: «هناك غضب كبير والمواطنون يعبرون أنهم لم يعودوا يقبلون هذا التعامل من السياسيين».

وأوضح أن المتظاهرون يطالبون بإجراء التحقيقيات اللازمة لمعرفة حقيقية ما حصل، متسائلًا عن كيفية طلب الحكومة والرئيس من الأجهزة الأمنية والعسكرية الموجودة بالمرفأ أن تقوم بالتحقيقيات.

وصرح بأن هذه الأجهزة إذا تولت التحقيقات سيكونون محرجون أمام أنفسهم ولا يمكنهم أن يكونوا حياديين أو موضوعيين، مطالبًا بتولي هيئة مستقلة ليست متصلة بهذه المجموعات للتحقيقات.

ونشبت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات الأمن اللبناني ومتظاهرين محتجين على حادث انفجار مرفأ بيروت؛ الذي وقع مساء يوم الثلاثاء الماضي.

واندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.