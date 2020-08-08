ضبط 228 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 78 ألف حكم خلال 24 ساعة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 228 قطعة سلاح نارى ،وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية شن حملاتها الأمنية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 228 سلاح ناري، بحوزة 204 متهم، شملت: "26 بندقية آلية، و39 بندقية خرطوش، و16 طبنجة، و147 فرد محلي الصنع، و337 طلقة مختلفة الأعيرة، و30 خزينة، و223 قطعة سلاح أبيض".

ونفذت الحملات 78 ألفًا حكم قضائي متنوع، وضبطت "260 قضية مخدرات، بحوزة 273 متهمًا، ضُبط خلالها 95 كيلو مخدرات متنوعة، و41 متهم هارب من مراقبة، و20 متهم بالبلطجة، و429 دراجة نارية مخالفة، و22 ألف مخالفة مرورية".

فضلا عن فحص 116 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.