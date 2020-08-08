وزير الدولة الاتحادي للزراعة بالهند يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الدولة الاتحادي للزراعة بالهند كايلاش شودري، إيجابية اختباراته الطبية لفيروس كورونا المستجد.

وقال شودري -في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، وأوردتها قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم السبت- "بعد الاختبار الذي أجري الليلة الماضية عقب ظهور أعراض، فإن تقرير الاختبار للفيروس لدي جاء إيجابيا".

وأضاف: "يتعين على جميع الأصدقاء الذين تواصلوا معي خلال الأيام القليلة الماضية الحفاظ على مسافة مع أفراد أسرهم، وأن يجروا اختبارات لأنفسهم.. وأعاني من ارتفاع في درجة حرارة الجسم مع مشاكل قليلة في التنفس، وأتناول العلاج تحت إشرف الأطباء في المستشفى".

وأشارت القناة الهندية إلى أن الوزير قد ذهب للعديد من المناطق خلال زيارة استمرة ثلاثة أيام في الدائرة الانتخابية البرلمانية التابعة له بمدينة جيسلمير بالولاية ذاتها.

ويتلقى شودري العلاج اللازم من إصابته بفيروس كورونا في مستشفى مدينة جودبور في ولاية راجستان، الواقعة شمال غرب البلاد.