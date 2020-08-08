نشاط في حركة السفن والشاحنات بميناء الإسكندرية

شهد ميناء الإسكندرية نشاطا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، ومعدلات الشحن والتفريغ، حيث استقبل 16 سفينة، وغادرته 9 سفن، وبلغ عدد السفن على الأرصفة في الشحن والتفريغ 30 سفينة من بينها 3 سفن حاويات، و18 سفينة بضائع عامة، 6 سفن صب جاف، وسفينة صب سائل جرى تفريغها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رضا الغندور: "إنه يتم تفريغ سفينتين تحملان 78 ألف طن قمح وفحم، وتوجد بالمخطاف الخارجي 24 سفينة، وتم دخول وخروج 3534 شاحنة عامة خلال 24 ساعة الماضية".

وأضاف الغندور أن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث تم تفريغ بضائع واردة تزن 81 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 17 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 142 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 370 حاوية.