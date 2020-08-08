الحكومة الكندية تنشئ صندوقا خاصا بجمع التبرعات لمساعدة المتضررين جراء انفجار بيروت

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم السبت، إنشاء صندوق خاص بجمع التبرعات بهدف مساعدة المتضررين جراء الانفجار الضخم الذي هز الثلاثاء الماضي مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت وزيرة التنمية الدولية الكندية كارينا غولد - خلال مؤتمر صحفي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "عملية جمع التبرعات من مواطني البلاد ستستمر حتى 24 من أغسطس الجاري"، مضيفة" أن الحكومة الكندية سترفع المبلغ الذي سيتم جمعه كي يصل إلى مليوني دولار كندي (أي نحو 1.5 مليون دولار أمريكي).

وأوضحت جولد أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار مساعدات بقيمة خمسة ملايين دولار تعهدت كندا بتقديمها إلى لبنان في ظل الانفجار المدمر، مشيرة إلى أن 1.5 مليون دولار كندي من هذا المبلغ سيتم تخصيصها إلى الصليب الأحمر اللبناني بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين، بما يشمل إمدادهم بالغذاء والمأوى والخدمات الطبية.

جدير بالذكر أن انفجار مرفأ بيروت -الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية حسب آخر المعطيات - أسفر عن مقتل أكثر من 158 شخصا وإصابة ما يزيد على 6 آلاف، فيما وجد أكثر من 300 ألف من سكان المدينة أنفسهم مشردين.