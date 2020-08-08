الصحة الكويتية: 3 حالات وفاة و427 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 3 حالات وفاة، و427 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 474 حالة، وإجمالي المصابين إلى 71 ألفا و199 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -في بيان صحفي- إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 125 حالة، مشيرا إلى أنه تم إجراء 2844 مسحة مخبرية خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 529 ألفا و130 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.