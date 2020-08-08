 الرئيس الأوكراني يأمر باتخاذ الإجراءات لتجنب موجة ثانية لتفشي كورونا - بوابة الشروق
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الرئيس الأوكراني يأمر باتخاذ الإجراءات لتجنب موجة ثانية لتفشي كورونا

كييف - أ ش أ:
نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 3:09 م | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 3:09 م

وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، باتخاذ الإجراءات الملائمة لتجنب حدوث موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، "إن أوكرانيا تعرف كيفية استجماع قواها إذا لزم الأمر، وإن الوقت قد حان لكي تتخذ الحكومة تدابير لمنع موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا والتي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة".

وأمر زيلينسكي الحكومة بدعم العاملين في المجال الطبي بمعدات الحماية الشخصية وتعزيز الرقابة على الالتزام بتدابير الحجر الصحي.

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