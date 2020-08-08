عقد وزير الصحة العامة في لبنان، الدكتور حمد حسن، اجتماعًا في مركز الترصد الوبائي في زحلة مع موظفي المركز، ضمن جولته في البقاع اليوم، في حضور مسؤولة برنامج الترصد في وزارة الصحة الدكتورة ندى غصن.

ونقلًا عن فضائية «MTV» اللبنانية قال وزير الصحة العامة: «نأتي إلى هذا المركز للتذكير قبل التسكير، ذاهبون للإقفال بدائرة أوسع من الماضي، بسبب الأرقام المرتفعة لفيروس كورونا وقد وصلت للذروة، إلى حد أقصى، أكثر من الأيام الماضية».

وأضاف: «وبالمناسبة أوجه التحية لكل المراكز العاملة وعددهم 26 مركزا على الأراضي اللبنانية، وليعرف المجتمع اللبناني أنه رغم الخراب والدمار والمصائب الأليمة التي نعاني منها هي نتيجة الانفجار والتحديات، لدينا هنا جنود مجهولون يعملون بأحلك الظروف، سنكافئهم على جهودهم، والعمل على تعميم الالتزام، لن نقبل أن يخالط أحد قريب أو بعيد تحت طائلة المسؤولية، رفعنا بالأمس دعوى على مغترب، اليوم لم نعد نقبل من أي شخص أن يحجر نفسه 3 أيام، سنرفع الحجر إلى 5 أيام، سنعمل على توقيف المخالف ورفع الغرامة، كانت الغرامة من 5 ملايين إلى 20 مليونا، الارتكاب اليوم يقدره القاضي».

وتابع: «كورونا لم ينته، نحن لسنا أمام أي اعتبارات سياسية، نحن أمام قرارات نابعة من أعداد الإصابات، وهي تأتي وفق المعطيات والأرقام والملفات، وهي التي تتحدث وتقول، اقفلوا أو اعزلوا أو سكروا أي بلدة أو أي محافظة، وسنقفل بعض المناطق التي سجل فيها أعلى نسبة إصابات وسنعمل فيها حالة طوارئ صحية والالتزام بالمنازل، وسنعمل على إقفال بعض المناطق بعيدا عن السياسة، والذين سيخرجون من منازلهم ويتحركون على الطرقات نقول لهم صحتكم أولوية».

وأعلن أن «مسؤولية وزارة الصحة اليوم تتجه للإقفال الذي سيمتد من خمسة أيام إلى عشرة أيام قابلة للتجديد، وستكون النتائج وفق الالتزام وأعداد الإصابات والتمديد وسيكون هناك تسكير مؤقت قبل الإقفال العام».