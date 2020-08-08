لندن تدعو باريس لمنع المهاجرين من عبور القناة الإنجليزية

ذكر مسؤول اليوم السبت أن الحكومة البريطانية تريد من باريس تبني إجراءات أكثر صرامة لمنع المهاجرين من عبور القناة الإنجليزية على متن قوارب صغيرة.

وكتب وزير الدولة المكلف بالهجرة، كريس فيليب في افتتاحية، نشرت في صحيفة ديلي تليجراف أنه يتعين على فرنسا اعتراض المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى موانئ فرنسية.

وتابع أن باريس يتعين أن تمنع محاولات متكررة، مع تهديد "بعواقب حقيقية" مثل السجن أو الترحيل.

تأتي دعوته بعد أيام من تسجيل بريطانيا ارتفاع قياسي لعمليات العبور غير الشرعية للقناة الإنجليزية.

وكان تقرير إخباري قد ذكر أمس الجمعة أن عدد المهاجرين، الذين عبروا بشكل غير شرعي القناة الإنجليزية من فرنسا إلى بريطانيا، في يوم واحد بلغ ارتفاعا جديدا.

وقالت وكالة "برس أسوشيشن" البريطانية للأنباء إن 235 شخصا على الأقل وصلوا إلى بريطانيا على متن 17 من القوارب الصغيرة أمس الأول الخميس، وتتبع الوكالة بانتظام عمليات العبور تلك.

وقبل حوالي أسبوع، وصل 202 مهاجر إلى بريطانيا في 30 تموز/يوليو الماضي. وشملت تلك المجموعة أشخاصا من اليمن واريتريا وتشاد ومصر والسودان والكويت والعراق وإيران والهند ومالي والسلطة الفلسطينية.

وقدرت الوكالة أنه على مدى شهر يوليو الماضي، شارك أكثر من ألف شخص في عملية عبور غير شرعية من فرنسا.