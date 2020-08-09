قال رئيس الوزراء اللبناني، فؤاد السنيورة، إن حادث انفجار مرفأ بيروت كان مدبرًا، مشيرًا إلى أن الحادث وقع؛ بسبب كمية هائلة من الإهمال والتقصير وعدم التبصر، وفقًا لتعبيره.

وأضاف «السنيورة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أنه طالب بعد أقل من 24 ساعة من حادث الانفجار بإنشاء هيئة مستقلة عن طريق الأمم المتحدة للتحقيق بالحادث، قائلًا إن الكثيرين أيدوا هذا المطلب.

وأشار إلى أن «الأمر هو تنبه ومحاولة تجنب الانزلاق إلى ما هو أخطر من ذلك»، لافتًا إلى أن إجراء جامعة الدول العربية تحقيق بالحادث هو الأكثر احتمالًا، بحسب ذكره.

وكان اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.