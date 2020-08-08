 المكسيك تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة و794 وفاة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
السبت 8 أغسطس 2020 9:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

المكسيك تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة و794 وفاة جديدة بكورونا

مكسيكو سيتي - أ ش أ:
نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 9:25 ص | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 9:25 ص

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيل 6717 إصابة جديدة بفيروس كورونا و794 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت معطيات الوزارة -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت- إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل إلى 469 ألفا و407 حالات، وحصيلة الضحايا إلى 51311 شخصا.

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، أن يكون الوباء "طويل الأمد".

جدير بالذكر أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة الـ5 ملايين حالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك