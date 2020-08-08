تراجع مبيعات الألماس الخام في بوتسوانا بسبب كورونا

انخفضت مبيعات الألماس الخام من بوتسوانا بنسبة 64% مقارنة بالعام الماضي، بسبب حظر السفر وتراجع الإنتاج الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وبحسب البيانات الصادرة عن بنك بوتسوانا، وهو البنك المركزى لبوتسوانا، انخفضت المبيعات إلى 294 مليون دولار في الربع الثاني من العام، مقارنة بـ807 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي و917 مليون دولار في الربع الأول، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأغلقت بوتسوانا جميع حدودها أمام المسافرين في مارس، مما حد من قدر المشترين على فحص الألماس الخام المتاح للبيع.