لبنان يسجل 4 حالات وفاة و272 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، إلى 6223 إصابة بعد تسجيل 272 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 74 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 248 حالة من بين المقيمين، و24 حالة من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6223 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 74 منذ 21 فيراير الماضي.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30 أغسطس المقبل.

واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي منذ بداية يوليو الماضي، حركة الملاحة الجوية من وإلى لبنان، على أن يعمل المطار بنسبة 10 بالمئة من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج على واقع انتشار فيروس كورونا.