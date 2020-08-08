رئيس وزراء لبنان: سأطرح مشروع قانون لإجراء انتخابات نيابية مبكرة

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دعا رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، في كلمة موجهة إلى اللبنانيين اليوم السبت، إلى "تكاتف الجميع لتجاوز هذه المرحلة"، وقال: "نحن في حالة طوارئ تتعلق بمصير البلد ومستقبله"، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقدم تعازيه لأهالي ضحايا انفجار المرفأ، وقال: "التحقيق بكارثة انفجار بيروت لن يستغرق وقتا، ولسنا متمسكين بالكرسي ونريد حلا وطنيا ينقذ البلد".

كما دعا دياب جميع الأطراف الى "الاتفاق على المرحلة المقبلة"، وقال: "أنا مستعد لتحمل المسؤولية في رئاسة الحكومة لمدة شهرين، شرط إجراء إصلاحات بنيوية لإنقاذ البلد".

وأوضح دياب: "سأطرح في مجلس الوزراء مشروع قانون لإجراء انتخابات نيابية مبكرة".

يأتي هذا في الوقت الذي تدور فيه اشتباكات بين قوى الأمن ومحتجين لبنانيين وسط العاصمة بيروت.

وتجمع مئات من المواطنين المحتجين في مظاهرة وسط العاصمة بيروت عصر اليوم تحت عنوان "يوم الحساب" احتجاجاً على انفجار مرفأ بيروت وفساد السلطة.