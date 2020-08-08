الأمم المتحدة: لم نتلق طلبًا للتحقيق في انفجار بيروت

أكد متحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة لم تتلق أي طلب للتحقيق في الانفجار الهائل في مرفأ بيروت بعد أن دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى إجراء تحقيق دولي.

ولا يزال العشرات في عداد المفقودين بعد الانفجار، الذي وقع يوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية، وأسفر عن مقتل 154 شخصًا على الأقل وإصابة 5000 آخرين، وترك ما يصل إلى 250 ألفا دون منازل صالحة للسكن، مما أضر بأمة تعاني بالفعل من الانهيار الاقتصادي وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت تحقيقات لبنانية أولية، إلى شحنة من نترات الأمونيوم، تم تخزينها دون اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، كمصدر للانفجار.

وخلال زيارة إلى بيروت يوم الخميس، قال ماكرون، إن هناك حاجة إلى تحقيق دولي شفاف، وفقا لوكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في حديث للصحفيين: "سنكون على استعداد للنظر في مثل هذا الطلب إذا تلقينا طلبا.. ومع ذلك لم نتلق أي شيء من هذا القبيل".

ويمكن للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، فتح تحقيق إذا أجازت هيئة تشريعية تابعة للأمم المتحدة، مثل الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا أو مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ذلك.

ورفض الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أي تحقيق دولي في الانفجار الكارثي في ​​ مرفأ بيروت، قائلا: "إذا لم نتمكن من حكم أنفسنا، فلا يمكن لأحد أن يحكمنا، ولن تمس السيادة اللبنانية خلال عهدي".

وأوضح عون، أن تحقيقا لبنانيا في الانفجار سيبحث ما إذا كان ناجما عن قنبلة أو تدخل خارجي آخر أو إذا كان نتيجة إهمال أو حادث.