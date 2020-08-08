انتشال جثث أفراد مارينز أمريكيين قبالة سواحل كاليفورنيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت مشاة البحرية الأمريكية "مارينز" في بيان أمس الجمعة بالتوقيت المحلي أنه تم انتشال جثث سبعة من أفراد المارينز وجندي، فقدوا منذ أكثر من أسبوع، قبالة سواحل كاليفورنيا.

وأضاف البيان أن سيتم تسليم الرفات إلى أسرهم قريبا.

وكان 16 من أفراد المارينز وجنود البحرية على متن مركبة هجومية برمائية، قبالة سواحل جزيرة "سان كليمنت" في 30 يوليو الماضي، عندما تسرب الماء داخلها وغرقت.

وتم إنقاذ ثمانية جنود على الفور، وتوفي أحدهم بعد ذلك بفترة قصيرة.

وتم تحديد موقع المركبة الغارقة.

وقالت البحرية إنها ستواصل التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.