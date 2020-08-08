توقعات بتراجع المشاركة في مظاهرات مناهضة لقيود كورونا في ألمانيا

من المتوقع أن تتراجع المشاركة في مظاهرات مناهضة للقيود المفروضة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا في ألمانيا، والتي تدعو إليها مبادرة تطلق على نفسها اسم "التفكير الجانبي 711"، وذلك عقب المظاهرة الحاشدة التي شارك فيها الآلاف في العاصمة برلين يوم السبت الماضي.

وقال متحدث باسم مدينة شتوتجارت الألمانية إن الحركة تعتزم تنظيم مظاهرة، ومسيرة في المدينة اليوم، مضيفا أن نحو 500 شخص سجلوا أنفسهم للمشاركة في الفعاليتين.

وكانت الشرطة في برلين فضت المظاهرة التي نظمتها المبادرة الأسبوع الماضي بسبب عدم التزام كثير من المشاركين بقواعد المسافة الآمنة وارتداء الكمامات.

وحمل متظاهرو المسيرة الرئيسية التي أقيمت في برلين لافتات وأعلام ولايات مختلفة. وعبر المتظاهرون عن استيائهم من التدابير الوقائية ضد الجائحة بالصفير، مرددين عبارات مثل "الحرية" و"المقاومة"، وشعارات مثل "أكبر نظرية مؤامرة هي جائحة كورونا".

ونظمت مبادرة "التفكير الجانبي 711" من قبل العديد من التظاهرات في شتوتجارت احتجاجا على القيود التي تفرضها الحكومة الألمانية للحد من تفشي الجائحة.