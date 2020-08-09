جنبلاط: لبنان لا يمكن أن يستمر إلا بالاحتضان العربي

أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، في بيان، أن رئيس الحزب وليد جنبلاط، تلقى اتصالا هاتفيا من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي زار لبنان اليوم السبت، أكد فيه "استعداد الجامعة العربية لتقديم كل أنواع المساعدة الممكنة لدعم لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة"، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقد شكر جنبلاط لـ"أبو الغيط" جهده، "وهذا الاحتضان العربي الذي تمثله الجامعة العربية وكل من مصر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر وسائر الدول العربية التي سارعت إلى الوقوف إلى جانب لبنان".

وأكد أن لبنان لا يمكن أن يستمر إلا بهذا الدعم والاحتضان العربي التاريخي.