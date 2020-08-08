حزب الكتائب اللبناني: الحكومة لا تعطي المواطن أي اهتمام

قال باتريك ريشا، المتحدث باسم حزب الكتائب اللبناني، إن أعضاء الحزب منذ 4 سنوات، أكدوا أنهم لا يمكن أن يكونوا "شهود زور" على أداء النظام السياسي الحالي.

وأضاف ريشا، في مداخلة هاتفية لقناة "TEN"، مساء اليوم السبت، أن الحزب حاول منذ أكثر من عامين محاولة إصلاح النظام السياسي من الداخل، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وأوضح أن المؤسسات اللبنانية محتلة من الداخ،ل من خلال نظام سياسي لا يرى سوى مصلحته، مشيرًا إلى أن لجان نيابية تعمل لمجابهة الفساد لكن بلا أي نتائج، كذلك الطعون التي تقدم ضد أعضاء بالحكومة ترفض لأن القضاء بحسب قوله "مسيس".

وصرح المتحدث باسم حزب الكتائب اللبناني، بأن الوضع في لبنان لا يختلف عن الاحتلال، مؤكدًا أن القوانين التي تصدرها الحكومة لا تطرح للتصويت، ما يعني أن المواطن ليس بالنسبة لهم يعني أي أهمية.

ونشبت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات الأمن اللبناني ومتظاهرين محتجين على حادث انفجار مرفأ بيروت؛ الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي.

واندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسئولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسئولية.