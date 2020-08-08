متظاهرون في بيروت يقتحمون عدة وزارات بعد سقوط جرحى

الصليب الأحمر اللبناني: الاشتباكات أسفرت عن إصابة أكثر من 120

احتدمت مواجهات دامية وسط بيروت، اليوم السبت، بين القوات الأمنية اللبنانية وآلاف المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع، احتجاجا على الأداء الحكومي وفساد النخب الحاكمة في البلاد، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي خلف 158 قتيلًا وآلاف الجرحى.

واقتحم المتظاهرون وزارات الخارجية والاقتصاد والبيئة، ورفعوا شعارات عليها، كما قاموا بتحطيم صورة الرئيس اللبناني ميشال عون، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

واقتحم متظاهرون غاضبون مقر جمعية المصارف في وسط بيروت، وأضرموا النيران في الطابق الأرضي منه، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني لصدّهم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأفادت الوكالة بأن عناصر الجيش دخلوا من باب خلفي، وبادروا إلى إخماد النيران ودفع المتظاهرين الى الخارج، فيما كانوا يرددون هتاف "يسقط يسقط حكم المصرف".

وتجمع الآلاف من المحتجين في ساحة الشهداء بوسط المدينة ورشق بعضهم الجنود بالحجارة، وقال شهود عيان إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع عندما حاول بعض المحتجين اختراق الحاجز الذي يسد الشارع المؤدي إلى البرلمان.

وأظهرت لقطات مباشرة على قنوات تلفزيون محلية، عدة أشخاص وأجسادهم ملطخة بالدماء بفعل الطلقات المطاطية، في حين كانت الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين يحاولون اقتحام ساحة البرلمان.

وفي الأثناء، قال الصليب الأحمر اللبناني إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة أكثر من 120 شخصًا؛ 26 شخصا تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، و94 مصابًا يتم إسعافهم في المكان.

وأضاف الصليب الأحمر أن 6 فرق دعم توجهت الى وسط بيروت ليصبح مجموع الفرق المستجيبة 23 فرقة.