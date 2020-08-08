بايرن ميونيخ يقسو على تشيلسي ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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أكد فريق بايرن ميونخ الألماني أحقيته في بلوغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد أن كرر فوزه على تشيلسي الإنجليزي وتغلب عليه 4 /1 اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وتفوق بايرن على تشيلسي بنتيجة 7 /1 بعد أن حسم مباراة الذهاب التي جرت في إنجلترا في 25 فبراير الماضي بنتيجة 3 /صفر.

وتقدم بايرن بهدفين حملا توقيع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من ضربة جزاء والكرواتي ايفان بيريسيتش في الدقيقتين العاشرة و24 ورد تامي ابراهام بهدف لتشيلسي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل لاعب الوسط الفرنسي كورينتين توليسو الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 76 قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 83

وألغى الحكم هدفا سجله كالوم هودسون أودوي لتشيلسي في الدقيقة 28 بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).