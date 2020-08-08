الصليب الأحمر اللبناني: 238 إصابة خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن

أعلن ‏الصليب الأحمر اللبناني، مساء اليوم السبت، إصابة نحو 238 في تظاهرات بيروت بينهم عشرات نقلوا إلى المستشفيات.

واقتحم محتجون مساء اليوم السبت، مقر وزارة الطاقة اللبنانية، وجميعة المصارف في بيروت، خلال الاحتجاجات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة بيروت، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية محلية.

وخرج المئات من المتظاهرين في العاصمة اللبنانية بيروت في احتجاجات مناهضة للحكومة اللبنانية، على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن شرطيًا لبنانيًا لقي حتفه خلال اشتباكات مع المتظاهرين بوسط بيروت، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة رويترز .

وشب في شاحنة في ساحة رئيسية بوسط بيروت، حيث تجمع محتجون للمطالبة بإسقاط النخبة الحاكمة والحكومة بلبنان بعد التفجير الذي وقع يوم الثلاثاء في مرفأ بيروت.