برلين تحذر من السفر إلى مناطق في بلغاريا ورومانيا بسبب كورونا

أصدرت الخارجية الألمانية تحذيرات من القيام برحلات سياحية إلى عدة مناطق في بلغاريا ورومانيا بسبب الارتفاع الملحوظ في حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وتشمل هذه المناطق مدينة فارنا، المقصد السياحي الرئيسي في بلغاريا، والتي تضم شاطئ جولدشتراند الذي يفضل الألمان قضاء عطلاتهم فيه.

يذكر أنه يوجد في فارنا أيضا واحد من أهم مطارين على ساحل بلغاريا على البحر الأسود.

ووفقا لما أعلنته الخارجية الألمانية عبر الإنترنت، فإن التحذيرات تشمل في بلغاريا أيضا مدينة بلاجوفيجراد ودوبريتش، وفي رومانيا ارجيس وبيور وبوزاو ونيمات ولالوميتا وميديتين وتميش.

واستثنت الخارجية من التحذيرات، أهم منطقتين سياحيتين في رومانيا، وتقع إحداهما في إقليم زيبنبورجن والأخرى على البحر الأسود.

كان معهد روبرت كوخ صنف هذه المناطق التي تم التحذير من السفر إليها، على أنها بؤر خطيرة لوباء كورونا، وسيتعين على المصطافين العائدين منها الخضوع لاختبار إجباري للكشف عن كورونا اعتبارا من اليوم.

ولا يعد التحذير من السفر، بمثابة حظر، لكن يعتقد أن له تأثير كبير في الترهيب من الإقدام على هذه الخطوة، كما ينطوي مثل هذا الإجراء أيضا على جانب إيجابي بالنسبة للمستهلك إذ يتيح له إلغاء الرحلات والحجوزات مجانا.