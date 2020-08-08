التعليم: 16433 طالبا تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة



أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للاطلاع على كراسات إجابتهم في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020، وبلغ 16433 طالبا/طالبة يومي الخميس الماضي واليوم السبت.

وأوضحت الوزارة، أن أعداد الطلاب المتقدمين للاطلاع على كراسات إجابتهم بلغت 4969 طالبا/طالبة في قطاع القاهرة، و1602 طالب/طالبة في قطاع الإسكندرية، و2662 طالبا/طالبة في قطاع المنصورة، و1200 طالب/طالبة في قطاع أسيوط وقنا، وبلغت إجمالي التظلمات يوم الخميس 6 أغسطس 2020 حوالي 6 آلاف تظلم.

وأرسلت الوزارة، تعليمات لرؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب وذويهم لتسهيل أعمال الاطلاع، والاهتمام بتوفير الإرشادات التوضيحية للطلاب من خلال ملصقات بأماكن بارزة بمقرات الاطلاع، وتوفير أماكن انتظار مع مراعاة التباعد الاجتماعى.

وكانت الوزارة، أعلنت مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، خلال الفترة من الخميس الموافق 6 أغسطس وحتى الخميس الموافق 20 أغسطس.