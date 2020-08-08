تسجيل أكبر زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا الأسبوع الماضي

ارتفع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا في العالم بمقدار 1.8 مليون إصابة خلال الأيام السبعة الأخيرة، في أكبر حصيلة أسبوعية منذ بدء تفشي الوباء.

وتم حتى الآن تشخيص إصابة أكثر من 19.1 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بالمرض، أو نسبة 0.2% من إجمالي سكان العالم.

ولا تزال الأمريكتان وآسيا، بؤر تفشي الوباء والأكثر تضررا منه.

ويعد الوضع صعبا بشكل خاص في دول أمريكا اللاتينية، التي توجد بها خمس دول من بين الدول الـ10 الأكثر تضررا من الفيروس. كما بدأت عدوى الفيروس تتزايد في غرب وجنوب أوروبا، حيث اضطرت السلطات إلى إعادة فرض قيود للحد دون تزايد الإصابات.

ومع ذلك، تراجعت نسب الوفيات إلى أدنى مستوى لها بنسبة 3.7% من المصابين. وقد تم تسجيل نحو 715 ألف حالة وفاة بالفيروس في جميع أنحاء العالم حتى الآن.