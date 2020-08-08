‏الصليب الأحمر اللبناني: قتيل بين قوى الأمن ونقل نحو 63 من المتظاهرين للمستشفيات

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، عن سقوط قتيل من قوى الأمن ونقل نحو 63 من المتظاهرين للمستشفيات، إثر الاشتباكات التي نشبت بين قوات الأمن اللبناني ومتظاهرين محتجين على حادث انفجار مرفأ بيروت.

‏وأضاف نقلًا عن فضائية «العربية»، مساء السبت، أن هناك حالات خطيرة بين المصابين في التظاهرات.

ونشبت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات الأمن اللبناني ومتظاهرين محتجين على حادث انفجار مرفأ بيروت؛ الذي وقع مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.