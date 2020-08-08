الترجمة الآلية تضلل السائحين وتربك موقعا إلكترونيا سياحيا بالمكسيك

أدت الطبيعة الحرفية أحيانا لبرامج الترجمة الآلية إلى تضليل الكثير من السائحين واضطراب موقع إليكتروني للسياحة في المكسيك وتعثره بسبب الأخطاء.

وتعرض مشغلو موقع "فيزيت مكسيكو دوت كوم" لموقف حرج أمس الجمعة، عندما ظهرت فجأة سلسلة من الرسوم الهزلية أو الترجمات الحرفية على النسخة الإنجليزية لبوابة المعلومات السياحية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتصاعدت حدة الارتباك والتشويش لدرجة أن الحكومة المكسيكية أصدرت اعتذارا، وبحلول اليوم السبت، توقف الموقع نفسه عن العمل، حيث يعرض صورة رائعة لشارع في المكسيك ولافتة ضخمة كتب عليها "قريبا.. موقع إنترنت جديد".

وكان الموقع قد عرض ترجمات حرفية لأسماء ولايات مثل جيريرو وهيدالجو، بشكل غير الذي يظهر على الخريطة أثناء البحث عن فندق ما.