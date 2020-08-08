فاوتشي يحذر: لقاح كوفيد-19 قد يكون فعالا جزئيا

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، يوم الجمعة، إن لقاحًا معتمدا لفيروس كورونا قد ينتهي به الأمر ليكون فعالًا بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المئة فقط من الوقت، مما يعني أنه لا تزال هناك حاجة إلى تدابير الصحة العامة للسيطرة على الوباء‮.‬

وقال فاوتشي في ندوة عبر الإنترنت استضافتها جامعة براون ”لكن احتمالية أن تكون فعالة بنسبة 98 في المئة ليست كبيرة، مما يعني أنه لا يجب التخلي عن إجراءات الصحة العامة“.‮.

وأصاب فيروس كورونا المستجد ما يقرب من 5 ملايين شخص في الولايات المتحدة وقتل أكثر من 160 ألف شخص.‮.

وألحقت إجراءات الإغلاق المفروضة لمنع انتشار الفيروس أضرارا جسيمة بالاقتصاد، الذي تعرض لأكبر ضربة منذ الكساد الكبير في الربع الثاني، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بأشد وتيرة له في 73 عاما على الأقل‮.‬

ومع ارتفاع معدلات العدوى في جميع أنحاء البلاد بعد أن بدأت الولايات في إعادة فتح الأعمال، شدد خبراء الصحة العامة، بمن فيهم فاوتشي، على أهمية الخطوات التي يمكن لكل أمريكي اتخاذها، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وارتداء الكمامات‮.‬