قررت المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال " إل بي سي أي"، وقف النقل المباشر للخطابات الرسمية ومؤتمرات المسؤولين والدردشات والبيانات، في مؤشر علي تصاعد الغضب تجاه المسؤولين على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذى أودي بحياة 154 شخصا علي الأقل ونحو 5 ألاف مصاب وعشرات المفقودين.

وبدأت المحطة الفضائية تطبيق القرار، أمس الجمعة، حيث لم تقم ببث لقاء الرئيس اللبناني عماد ميشال عون مع الصحفيين بمقر الرئاسة بقصر بعبدا، وكذلك كلمة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقالت المحطة في بيان مسجل "ولأن ما بعد 4 أغسطس ليس كما قبل.. لأن ما بعد الزلزال ليس كما قبله.. لأن إهمالكم وتخاذلكم هو أحد الأسباب الرئيسية لِما وصلنا إليه.. لأنه بعد 4 أغسطس المطلوب "فعل وليس حكي".. إنجازات وليست خطابات.. أعمال وليست أقوال".

وأضافت: "لا خطابات ومؤتمرات ودردشات وبيانات مباشرة من اليوم: تغيروا لنغير.. دعوا انجازاتكم تتحدث عنكم.. ولا تلهوا الناس في الحكي..".

واختتمت المحطة قائلة: "فيما تنتظرون خطابات زعمائكم على أحر من الجمر.. هناك أمهات ينتظرن عودة أبنائهن على أحر من الردم.. الأولوية لهن وليست لكم".