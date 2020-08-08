المستثمر الأمريكي وارين بافيت يجني مليارات الدولارات رغم جائحة كورونا

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سجلت شركة بيركشاير هاثاواي الاستثمارية التي يملكها الملياردير وارن بافيت، اليوم السبت، احتياطيا نقديا قياسيا بلغ 6ر146 مليار دولار في الربع الثاني، رغم التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا العالمية.

ويمثل هذا المبلغ الجديد زيادة بنحو 10 مليارات دولار عن الربع السابق وسيزيد من الضغط على بافيت - 89 عاما للاستثمار.

وامتنع بافيت، عن الاستثمار أثناء الجائحة، باستثناء صفقة غاز طبيعي كبيرة.

وتراجعت الأرباح التشغيلية للمجموعة ، التي تضم حوالي 90 شركة والعديد من المساهمات الكبيرة، بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 5ر5 مليار دولار، بينما ارتفع صافي الدخل من 1ر14 مليار دولار إلى 3ر25 مليار دولار مع تعافي سوق الأسهم.