المستشفى المصري ببيروت: مصر أمدتنا بأسّرة جديدة ولدينا 280 مصابا

قال الدكتور أدهم الفقي، نائب رئيس المستشفى الميداني المصري في العاصمة اللبنانية بيروت، إن المشفى لا يزال يستقبل المرضى المصابين جراء انفجار العاصمة بيروت، الذي وقع الثلاثاء الماضي، وخلف 160 قتيلًا وما يزيد عن 6000 جريحًا.

وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن إجمالي عدد الجرحى في المستشفى حتى الآن وصل إلى 280 حالة، وأن الفريق الطبي أجرى 53 تدخلًا جراحيًا منذ الانفجار وحتى اليوم السبت.

وأوضح أن عدد المرضى الذين خرجوا من المشفى اليوم فقط بلغوا 30 شخصًا، كما تم إجراء 4 عمليات جراحية، ودخول 40 جريح إلى المشفى، 10 منهم تلقوا الإسعافات السريعة، بينما خضع الباقين للحجز، فيما خرج 48 مصاب آخر أمس الجمعة.

وصرح بأن شحنة المساعدات المصرية الثانية التي أوصلتها الطائرة الحربية المصرية لبيروت، أمدت المشفى بأسّرة جديدة لزيادة قدرتها على استيعاب الجرحى، لافتًا إلى توقف استقبال المرضى العاديين خلال هذه الأيام.

وتابع: "نتعامل مع خياطة بعض الجروح ورد الكسور على أساس كونها عمليات جراحية، لأن بعض الكسور تتطلب تدخلا جراحيًا لإنقاذ المريض، واستطعنا أن نوسع قدرتنا الاستيعابية للجرحى بفضل الأسرة الجديدة التي أرسلتها لنا طائرة المساعدات المصرية".

وفيما يخص الاحتجاحات العنيفة، التي اندلعت اليوم السبت في العاصمة بيروت، بين محتجين وقوات الأمن، قال الفقي إن المشفى لم تستقبل أي مصاب من هذه التظاهرات بعد.

وأكد وجود جسر طبي بين بيروت والقاهرة ممتد لثلاثة أيام منذ الجمعة، وأن كل المستلزمات التي جلبتها الطائرة المصرية تم توزيعها على مستشفيات الحريري وأخرى بالعاصمة بيروت، وذلك لاكتفاء المشفى المصري من المستلزمات الطبية.

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