الشيخ ينتظم في مران الأهلي وعبد الحفيظ يعلن جاهزيته لمواجهة إنبي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جاهزية أحمد الشيخ، لاعب الفريق، لمباراة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عبد الحفيظ أن اللاعب انتظم اليوم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في القدم.

وتعرض الشيخ لكدمة قوية في القدم خلال مشاركته في مران الفريق، الذي أقيم أول من أمس، حيث غاب عن المران الجماعي أمس، واكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» قبل مشاركته في المران الجماعي اليوم.

وانتظم الشيخ في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.