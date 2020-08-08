وفاة 20 وفقدان أكثر من 40 في انهيارات أرضية جنوب الهند

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أفاد مسؤول محلي بالهند اليوم السبت بانتشال عشرين جثة من بين حطام انهيار أرضي سوى مستوطنة لمزارعي الشاي بالأرض في جنوب الهند الأسبوع الماضي . ومازال البحث جاريا عن أكثر من 40شخصا مفقودا .

وقال أنتوني سكاري، المسؤول الإداري بمقاطعة إيدوكي بولاية كيرالا: "لقد أنقذنا 12 شخصا حتى الآن، كلهم أمس الجمعة.. تقديراتنا أن هناك نحو 46 شخصا مازالوا مفقودين".

تواصل فرق الإنقاذ وعمال الإغاثة من القوة الوطنية للتعامل مع الكوارث وإدارة الحرائق والشرطة والوكالات المحلية عمليات البحث.

تسببت الأمطار الموسمية المتواصلة في حدوث الانهيار الأرضي في تلال بيتامودي. وطمر نهر من الطين والحطام جزءا من مزرعة الشاي في الساعات الأولى من أمس الجمعة في وقت كان معظم العمال نائمين فيه في منازلهم.

وقال سكاريا: "سوى (الانهيار الأرضي) مجموعة من غرف العمال وكنيسة بالأرض". وأظهرت الصور الفوتوغرافية عمال الإنقاذ في بحر من الطين فيما بالكاد يمكن رؤية أي هياكل واضحة".

ومن الشائع حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في الموسم المطير السنوي في الهند بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر. والأمطار حيوية للزراعة ولكن غالبا ما تسبب دمارا هائلا للممتلكات والأراضي الزراعية وازهاق أرواح.

كان 780 شخصا قد لقوا حتفهم بين نهاية مايو وأول أمس الخميس على صلة بأمطار موسمية عبر البلاد، بحسب وزارة الداخلية الاتحادية.\

وكانت الوفيات نتيجة للغرق والانهيارات الأرضية وانهيار المنازل والصعق الكهربائي وسقوط الأشجار والبرق.